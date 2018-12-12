Неизвестные устроили стрельбу по прохожим из автомобиля в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 декабря. Сотрудники полиции проверяют информацию о стрельбе по прохожим из автомобиля в Петербурге. Об этом ФАН стало известно от источника в правоохранительных органах.

С сообщением о стрельбе обратилась в полицию женщина 1991 года рождения. Она пояснила, что на Лесном проспекте в районе дома 16 по дороге ходят четверо мужчин с дубинками и стреляют.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили по указанному адресу с незначительным ранением в левую голень мужчину 1984 года рождения. Он рассказал, что вышел из дома на улицу перекурить. Из проезжавшей мимо машины Daewoo Nexia вишневого цвета неизвестные стали стрелять, произвели пять-шесть выстрелов из травматического оружия, после чего поехали дальше по улице Выборгская, затем авто развернулось и повторно было произведено еще аналогичное число выстрелов в сторону пострадавшего.