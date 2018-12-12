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Экскурсионный автобус со студентами СПбГУ перевернулся под Псковом, есть пострадавшие

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Экскурсионный автобус со студентами СПбГУ перевернулся под Псковом, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 12 декабря. Экскурсионный микроавтобус со студентами СПбГУ перевернулся в Пушкиногорском районе Псковской области, есть пострадавшие.

ДТП зафиксировали вечером 11 декабря около 21.00 на 13-м километре трассы Пушкинские горы — Велье. По предварительным данным, авария произошла из-за гололедицы на дороге. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

В салоне микроавтобуса находились 17 человек, в том числе 13 студентов СПбГУ.  Травмы получили десять человек. Как стало известно ФАН от источника в правоохранительных органах, один из пострадавших — Максим Тищенко 1998 года рождения из Эстонии, у него самые тяжелые травмы — перелом позвоночника.

Автор: Алексей Громов
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