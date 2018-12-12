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Житель Ленобласти совратил 14-летнюю девочку

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Житель Ленобласти совратил 14-летнюю девочку

Санкт-Петербург, 12 декабря. Молодой человек совершал половые сношения с несовершеннолетней девочкой все лето в Ленобласти, его задержали. Об этом ФАН стало известно от источника в правоохранительных органах.

Сообщение о преступлении поступило 11 декабря в 18.00  в УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти из следственного отделения по городу. По полученной информации, 10 декабря мужчину 1949 года рождения обратился с заявлением о том, что в период с июля по сентябрь 2018 года в поселке Вырица в своем доме 1 по улице Грибной молодой человек 2000 года рождения совершал половые сношения с его несовершеннолетней дочерью 2004 года рождения.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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