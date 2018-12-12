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Снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в среду

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Снег и гололед: синоптики рассказали о погоде в Петербурге в среду

Санкт-Петербург, 12 декабря. Жителей и гостей города на Неве предупредили о мокром снеге в среду. Соответствующую информацию передает городской Гидрометцентр. 

В среду, 12 декабря, синоптики обещают облачную погоду и осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до пяти метров в секунду.

Столбик термометра днем остановится на отметке от нуля до минус двух градусов. В некоторых районах возможно образование гололедицы, поэтому автомобилистам стоит помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Автор: Алексей Громов
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