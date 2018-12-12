Лидер рок-группы Rammstein начал снимать фильм в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 декабря. Солист рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн начал снимать фильм о себе в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе организатора его гастролей, компании T.C.I.

Фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн в Санкт-Петербурге приступил к съемкам фильма о своей закулисной жизни.

«Именно здесь и сейчас, в рамках книжно-музыкального тура Messer, артист начал съемку своего документального фильма», — отметили организаторы.

Картина расскажет о распорядке дня артиста и раскроет тайны его закулисной и личной жизни. Отметим, операторы практически все время сопровождают Линдеманна.