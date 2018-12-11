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В Петербурге ограничат движение из-за съемок российской драмы «Дылда»

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В Петербурге ограничат движение из-за съемок российской драмы «Дылда»

Санкт-Петербург, 11 декабря. С 14 по 16 декабря в Петербурге ограничат движение на нескольких улицах из-за съемок фильма «Дылда» компанией «Твин Медиа».

Ограничения вступят в силу с 06.00 14 декабря до 09.00 16 декабря. Проезд закроют на некоторых участках четной и нечетной стороны набережной канала Грибоедова. С полуночи 13 декабря до 09.00 16 декабря будет ограничена парковка автомобилей на Кокушкином, Столярном переулках, Садовой улице с 47 по 49 дома.

Съемки стартовали в Петербурге 16 октября. Режисером драмы выступает Кантемир Балагов. Согласно сюжету, две женщины-фронтовички возвращаются после войны в разрушенный Ленинград. В картине покажут, как вместе с городом восстанавливаются и люди, которые испытали все ужасы войны.

Автор: Ирина Селезнева
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