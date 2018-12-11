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Более сотни домов в Купчино остались без тепла из-за дефекта трубопровода

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Более сотни домов в Купчино остались без тепла из-за дефекта трубопровода

Санкт-Петербург, 11 декабря. Сотрудники компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» начали ремонт участка телосети во Фрунзенском районе города, в связи с чем в 111 зданиях ограничили подачу горячей воды и отопления.

Парение было обнаружено на улице Димитрова, 8. На трубопроводе зафиксировали дефект диаметром 1 000 мм. Чтобы предотвратить серьезное нарушение работы теплосети в период низких температур, с 10.00 проводятся ремонтные работы.

Отмечается, что работы завершатся к 16.00 12 декабря. Ранее сообщалось, что в Петербурге на Гражданском проспекте прорвало трубу с кипятком. Коммунальщики вели аварийные работы.

Власти Северной столицы России планируют выделить дополнительные средства на ремонт труб в 2019 году. В отдельных районах города ведутся плановые работы.

Автор: Ирина Селезнева
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