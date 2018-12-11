Иномарка сбила пенсионерку в Петербурге: ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 11 декабря. На углу Каменоостровского проспекта и улицы Рентгена в Петербурга иномарка сбила женщину пожилого возраста, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло вечером 11 декабря рядом с пешеходным переходом. Водитель Hyundai Solaris сбил пенсионерку. За рулем иномарки оказалась молодая девушка, которая вела себя неадекватно.

Не исключено, что автоледи находилась в состоянии опьянения. На место аварии прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы.