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Иномарка сбила пенсионерку в Петербурге: ФАН публикует видео

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Иномарка сбила пенсионерку в Петербурге: ФАН публикует видео

Санкт-Петербург, 11 декабря. На углу Каменоостровского проспекта и улицы Рентгена в Петербурга иномарка сбила женщину пожилого возраста, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло вечером 11 декабря рядом с пешеходным переходом. Водитель Hyundai Solaris сбил пенсионерку. За рулем иномарки оказалась молодая девушка, которая вела себя неадекватно.

Не исключено, что автоледи находилась в состоянии опьянения. На место аварии прибыли оперативные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Автор: Ирина Селезнева
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