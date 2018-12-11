Бывший полковник МВД Тимченко частично признал вину в суде Петербурга

Санкт-Петербург, 11 декабря. В Смольнинском районном суде Петербурга завершили исследование доказательств стороны обвинения в отношении фигуранта уголовного дела Юрия Тимченко, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бывший начальник 17-го отдела регионального управления собственной безопасности ГУСБ МВД России Юрий Тимченко признал вину в покушении на мошенничество и попросил переквалифицировать дело с ч.6 статьи 290 о получении взятки в особо крупном размере на ч. 4 статьи 159.

Подсудимый отметил, что никаких действий не совершал. Он считает, что другие участники уголовного дела заблуждались относительно его возможностей. Тимченко заявил, что признает вину и раскаивается. Бывший силовик отказался от дачи показаний.

По версии следствия, он пообещал снять арест с компании «Деловые линии» взамен на материальное вознаграждение. Счета компании с 1,6 млрд рублей были недоступны из-за неуплаты налогов. Участники преступного сговора были задержаны при передаче муляжа средств.

Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к 13 годам колонии бывшего полицейского за государственную измену. По предварительным данным, он пытался сотрудничать с норвежской спецслужбой.