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Более 50 лежачих полицейских установили на улицах Петербурга

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Более 50 лежачих полицейских установили на улицах Петербурга

Санкт-Петербург, 11 декабря. Металлические конструкции, так называемые лежащие полицейские установлены на 57 нерегулируемых пешеходных переходах в Петербурге.

Полицейских установили на Курортной улице, на проспекте Славы, Бухарестской улице, на набережной Волковки, на Лиговском проспекте, на улице Крыленко и еще по 50 адерсам. Отмечается, что конструкции необходимы для снижения скорости автомобиля.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подчеркнули эффективность искусственных дорожных неровностей, пишет «Петербургский дневник». Ранее сообщалось, что в городе на Неве из-за разности дневных и ночных температур на дорогах ожидается гололедица.

Спасатели призвали автомобилистов не совершать опасных маневров, не нарушать ПДД, держать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.

Автор: Ирина Селезнева
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