Чиновники Петербурга более десяти лет не могут решить судьбу кинотеатра «Максим»

Санкт-Петербург, 11 декабря. В Приморском районе Петербурга несколько лет не могут отремонтировать здание советского киноеатра «Максим», на которое потрачено 60 млн рублей из бюджета.

После выделения средств на ремонт ситуация не изменилась, а подрядчик продолжил разбирательства в арбитражном суде. Отметим, что кинотеатр долгое время пользовался большой популярностью, но в начале 2000-х годов перестал работать.

Власти Петербурга хотели снести здание и отдать землю под застройку. В 2010 году на содержание объекта выделили 60 млн рублей. В прошлом году началась разработка проекта капремонта. СПБ ГБУ «ПКЦ» подписал договор с «АрхПроектГрупп», компания должна была выполнить проект.

Компания не выполнила условия договора и ей пришлось выплатить неустойку. Затем «АрхПроектГрупп» подала в суд на заказчика, тем не менее, подрядной организации отказали в удовлетворении иска, пишет Inforeactor.

СПБ ГБУ «ПКЦ» подает запрос на финансирование капремонта объекта. В комитете по финансам Петербурга отметили, что в 2019 году и в последующие два года запланировано выделение средств на ремонт здания в размере 139 тысяч рублей.