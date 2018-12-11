Жители Петербурга смогут купить живые елки на 39 базарах

Санкт-Петербург, 11 декабря. В Северной столице России с 20 декабря откроются официальные елочные базары, они появятся на 39 площадках в разных районах города, сообщили в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».

Зеленых красавиц будут продавать на площадках предприниматели, которые имеют договора о сезонной торговле. Купить елку можно и на ярмарке, которую организует администрация Петербурга.

Продавать елки будут с 20 по 31 декабря. Ранее сообщалось, что в лесничествах Ленобласти раздают елки бесплатно. Деревце для праздника можно срубить до 15 января.

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря, к 15 декабря рабочие завершат украшение города. В Новый год метро будет работать круглосуточно.