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Иномарка влетела в скорую в Петербурге: появилось видео

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Иномарка влетела в скорую в Петербурге: появилось видео

Санкт-Петербург, 11 декабря. В Петербурге скорая помощь столкнулась с Hyundai Solaris при повороте на красный сигнал светофора, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Водитель машины скорой помощи поворачивал налево с Парашютной улицы со второго ряда. Иномарка двигалась по дороге в сторону микрорайона Каменка.

На место ДТП прибыли оперативные службы. О пострадавших не сообщается, однако машина скорой получила серьезные повреждения.

Автор: Ирина Селезнева
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