Хаски выступит в Петербурге после массовой отмены концертов

Санкт-Петербург, 11 декабря. Музыкант Дмитрий Кузнецов, более известный публике как рэпер Хаски, выступит в Петербурге 14 декабря в клубе А2.

Хаски даст концерт в клубе А2. Это первое выступление музыканта после отмены шоу в Вологде, Ярославле, Нижнем Новогороде, Волгограде, Саратове и Иваново. Известно, что причиной срыва концертов стал инцидент в Краснодаре.

В середине ноября правоохранительные органы задержали музыканта в Краснодаре во время спонтанного выступления перед клубом. Он читал рэп, взобравшись на припаркованный автомобиль местной жительницы.

Сотрудники полиции составили три административных протокола в отношении артиста, суд назначил 12 суток за мелкое хулиганство и еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.

26 ноября суд отменил административный арест Хаски. На сайте Краснодарского краевого суда сообщается, что пересмотр судебного постановления против Кузнецова состоится 26 декабря.