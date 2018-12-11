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Хаски выступит в Петербурге после массовой отмены концертов

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Хаски выступит в Петербурге после массовой отмены концертов

Санкт-Петербург, 11 декабря. Музыкант Дмитрий Кузнецов, более известный публике как рэпер Хаски, выступит в Петербурге 14 декабря в клубе А2.

Хаски даст концерт в клубе А2. Это первое выступление музыканта после отмены шоу в Вологде, Ярославле, Нижнем Новогороде, Волгограде, Саратове и Иваново. Известно, что причиной срыва концертов стал инцидент в Краснодаре.

В середине ноября правоохранительные органы задержали музыканта в Краснодаре во время спонтанного выступления перед клубом. Он читал рэп, взобравшись на припаркованный автомобиль местной жительницы.

Хаски выступит в Петербурге после массовой отмены концертов

Сотрудники полиции составили три административных протокола в отношении артиста, суд назначил 12 суток за мелкое хулиганство и еще трое суток за отказ от медицинского освидетельствования.

26 ноября суд отменил административный арест Хаски. На сайте Краснодарского краевого суда сообщается, что пересмотр судебного постановления против Кузнецова состоится 26 декабря.

Автор: Ирина Селезнева
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