Второй маршрут трамвая «Чижик» в Петербурге запустят 12 декабря

Санкт-Петербург, 11 декабря. Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник оценил готовый к эксплуатации 2-й участок маршрута, по которому с завтрашнего дня начнет ходить самый современный трамвай — «Чижик».

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, практически два с половиной года от улицы Передовиков до проспекта Наставников в Северной столице велись работы по замене путей, светофоров, контактной сети и строительству «умных» остановок, каждая из которых оборудована четырьмя видеокамерами, тревожной кнопкой, световым табло с расписанием и даже возможностью зарядить мобильное устройство.

Отмечается, что все денежные расходы на модернизацию взяла одна из компаний, которая в мае 2016 года подписала с администрацией концессионное соглашение.

По словам Беглова, это очень перспективный путь: после завершения всех работ в Красногвардейском районе (1 сентября 2019 года — Прим.ФАН) по этой схеме будут реализовываться проекты в Шушарах, Пушкине и Купчино.