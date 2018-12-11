Грузовик с краном снес четыре иномарки в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 11 декабря. На Обводном канале в Петербурге строительный кран снес припаркованные атвомобили, видео происшествия появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 11 декабря. На кадрах можно увидеть последствия аварии, при котором пострадали четыре автомобиля, стоявшие у обочины.

Известно, что водитель грузовика с башней-краном, повредил авто. На месте ЧП работают оперативные службы.