Памятнику Цою в Петербурге нашли новое место

Санкт-Петербург, 11 декабря. Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырборк предложил новое место для установки памятника музыканту Виктору Цою, об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе комитета по законодательству.

Альтернативной площадкой для монумента депутат назвал территорию, прилегающую к бывшему кинотеатру «Орбита» на улице Лени Голикова. Обращение Четырбок подал на имя вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Первоначально монумент хотели установить на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Однако местные жители считают, что в ночное время суток здесь будут собираться поклонники творчества Цоя и шуметь.

При этом ГАТИ выдало разрешение на установку здесь памятника. Чтобы снизить социальную напряженность, Четырбок предложил другой вариант, однако последнее слово за жильцами близлежащих домов.