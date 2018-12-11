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Памятнику Цою в Петербурге нашли новое место

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Памятнику Цою в Петербурге нашли новое место

Санкт-Петербург, 11 декабря. Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырборк предложил новое место для установки памятника музыканту Виктору Цою, об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе комитета по законодательству.

Альтернативной площадкой для монумента депутат назвал территорию, прилегающую к бывшему кинотеатру «Орбита» на улице Лени Голикова. Обращение Четырбок подал на имя вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Первоначально монумент хотели установить на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Однако местные жители считают, что в ночное время суток здесь будут собираться поклонники творчества Цоя и шуметь.

При этом ГАТИ выдало разрешение на установку здесь памятника. Чтобы снизить социальную напряженность, Четырбок предложил другой вариант, однако последнее слово за жильцами близлежащих домов.

Автор: Ирина Селезнева
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