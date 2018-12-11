Посетителей ТЦ «Карусель» в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 11 декабря. На улице Маршала Блюхера, 41 в Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Карусель» из-за сообщения о минировании, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Кинологи с собаками проверяют объект на наличие взрывных устройств. Напомним, что в России в 2017 году ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.