Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Видео

Посетителей ТЦ «Карусель» в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

35
0 Оставить комментарий

Посетителей ТЦ «Карусель» в Петербурге эвакуировали из-за угрозы взрыва

Санкт-Петербург, 11 декабря. На улице Маршала Блюхера, 41 в Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Карусель» из-за сообщения о минировании, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Кинологи с собаками проверяют объект на наличие взрывных устройств. Напомним, что в России в 2017 году ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.