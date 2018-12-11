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Пассажир скончался после поездки в метро Петербурга

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Пассажир скончался после поездки в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 11 декабря. Мужчина скончался в машине скорой помощи, почувствовав недомогание в метро Петербурга, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 10 декабря. Пассажиру вызвали скорую помощь на станции «Невский поспект», он потерял сознание. Документов при погибшем не обнаружили, только пропуск монтажника.

Тело направили в морг, проводится проверка. Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант из Белоруссии изнасиловал дочь своей соотечественницы.

Автор: Ирина Селезнева
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