Пассажир скончался после поездки в метро Петербурга
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Санкт-Петербург, 11 декабря. Мужчина скончался в машине скорой помощи, почувствовав недомогание в метро Петербурга, сообщили в правоохранительных органах.
Инцидент произошел днем 10 декабря. Пассажиру вызвали скорую помощь на станции «Невский поспект», он потерял сознание. Документов при погибшем не обнаружили, только пропуск монтажника.
Тело направили в морг, проводится проверка. Ранее сообщалось, что в Петербурге мигрант из Белоруссии изнасиловал дочь своей соотечественницы.