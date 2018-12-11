Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мигрант из Белоруссии изнасиловал в Петербурге несовершеннолетнюю девочку

81
0 Оставить комментарий

Мигрант из Белоруссии изнасиловал в Петербурге несовершеннолетнюю девочку

Санкт-Петербург, 11 декабря. Гражданин Белоруссии изнасиловал в бытовке несовершеннолетнюю дочь соотечественницы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

10 декабря в правоохранительные органы обратилась женщина 1984 года рождения. По ее словам, 8 декабря около 22.00 гражданина Белоруссии 1996 года рождения, который находится в Петербурге без регистрации, изнасиловал ее дочь в вагоне-бытовке.

Девушка 2003 года рождения является студенткой университета промышленных технологий и дизайна и живет в общежитии. Подозреваемого доставили в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.