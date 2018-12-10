Пассажиры сообщили о задымлении в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 10 декабря. В метро Петербурга произошло задымление из-за короткого замыкания в тоннеле, один из вагонов, который ехал в сторону станции «Технологический институт», набрал дым.

Пассажиры петербургской подземки сообщили в соцсетях о происшествии. Отмечается, что возгорания в туннеле не произошло. Кабель был обесточен, рабочие включили вентиляцию.

Пострадавших при инциденте нет, метро продолжает работать в штатном режиме. Ранее сообщалось, что электричка сбила в Петербурге 22-летнюю девушку, она госпитализирована в тяжелом состоянии.