На Дворцовой площади в Петербурге начали устанавливать новогоднюю елку

Санкт-Петербург, 10 декабря. В Северной столице России устанавливают новогоднюю елку на Дворцовой площади, которая станет главным праздничным деревом города.

Зеленую красавицу украсят шарами и гирляндами. В настоящий момент рабочие крепят к каркасу ветки. Отмечается, что в Петербурге третий год подряд будут ставить искусственную ель, ее высота составляет 25 метров.

В общей сложности в городе на Неве установили 66 елок. Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Петербург 22 декабря. В новогоднюю ночь петербургский метрополитен будет работать всю ночь.