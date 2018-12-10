Средний счет за коммунальные услуги в Петербурге вырос на 10%

Санкт-Петербург, 10 декабря. Жилищный комитет Петербурга сообщил, что с начала отопительного сезона средний счет за коммунальные услуги в городе увеличился на 10 процентов.

Средний счет за ЖКУ в декабре составил 4220 рублей, что сопоставимо с аналогичным периодом 2017 года. В прошлом году рост платежей в декабре составил 13 процентов.

Один из жителей Петербурга получил счет за коммуналку в размере 152 тысячи. Общая задолженность управляющих компаний перед поставщиками составила 11,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за неделю городские коммунальщики вывезли 16 тысяч кубов снега. Синоптики обещают, что в ближайшее время осадки будут незначительными. Спасатели просят автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за возможной гололедицы.