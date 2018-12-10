Кержаков и Тюльпанова пройдут психолого-психиатрическую экспертизу по решению суда

Санкт-Петербург, 10 декабря. В Петроградском районном суде Петербурга продолжается бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.

Заседание по делу о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка проходит без самих участников, прессу в зал не пускают. Александру Кержакову не удалось оспорить решение в Городском суде, согласно которому на время бракоразводного процесса ребенок будет жить у матери.

В конце мая Александр Кержаков забрал ребенка из загородного дома, где проживают Милана и Наталья Тюльпановы. Они обратились в полицию, однако правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело о похищении.

До начала заседания адвокат Миланы Александр Добровинский сообщил журналистам, что он подготовил возражения на все обвинения оппонентов. Сторона Кержакова ходатайствует о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы для Тюльпановой.

Наталья Тюльпанова заявила суду, что несколько раз видела, как Александр поднимает руку на жену. Судья Татьяна Мазнева после многочасового заседания объявила перерыв, после которого вынесла решение — подобная экспертиза не нужна.

Однако необходима психолого-педагогическая экспертиза для родителей ребенка. Расходы на ее проведение возлагаются на обе стороны. Тест на наркотики будут сдавать и Кержаков, и Тюльпанова. Процесс временно приостановлен.

Полуторагодовалый Артем пока останется с матерью. Ребенка заберут у Кержакова. Напомним, что Кержаков и Тюльпанова поженились в июне 2015 года. Молодоженов благословлял отец невесты сенатор Вадим Тюльпанов. В апреле 2017 года сенатор скончался, после чего Тюльпанова погрузилась в депрессию и, по ее словам, стала принимать наркотические препараты.