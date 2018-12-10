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Кержаков и Тюльпанова пройдут психолого-психиатрическую экспертизу по решению суда

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Кержаков и Тюльпанова пройдут психолого-психиатрическую экспертизу по решению суда

Санкт-Петербург, 10 декабря. В Петроградском районном суде Петербурга продолжается бракоразводный процесс футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, передает из зала суда корреспондент Федерального агентства новостей.

Заседание по делу о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка проходит без самих участников, прессу в зал не пускают. Александру Кержакову не удалось оспорить решение в Городском суде, согласно которому на время бракоразводного процесса ребенок будет жить у матери.

Кержаков и Тюльпанова пройдут психолого-психиатрическую экспертизу по решению суда

В конце мая Александр Кержаков забрал ребенка из загородного дома, где проживают Милана и Наталья Тюльпановы. Они обратились в полицию, однако правоохранительные органы отказались возбудить уголовное дело о похищении.

До начала заседания адвокат Миланы Александр Добровинский сообщил журналистам, что он подготовил возражения на все обвинения оппонентов. Сторона Кержакова ходатайствует о назначении комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы для Тюльпановой.

Кержаков и Тюльпанова пройдут психолого-психиатрическую экспертизу по решению суда

Наталья Тюльпанова заявила суду, что несколько раз видела, как Александр поднимает руку на жену. Судья Татьяна Мазнева после многочасового заседания объявила перерыв, после которого вынесла решение — подобная экспертиза не нужна.

Однако необходима психолого-педагогическая экспертиза для родителей ребенка. Расходы на ее проведение возлагаются на обе стороны. Тест на наркотики будут сдавать и Кержаков, и Тюльпанова. Процесс временно приостановлен.

Полуторагодовалый Артем пока останется с матерью. Ребенка заберут у Кержакова. Напомним, что Кержаков и Тюльпанова поженились в июне 2015 года. Молодоженов благословлял отец невесты сенатор Вадим Тюльпанов. В апреле 2017 года сенатор скончался, после чего Тюльпанова погрузилась в депрессию и, по ее словам, стала принимать наркотические препараты.

Автор: Денис Машкин
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