Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Глубоководный батискаф для изучения Марианской впадины построят в Петербурге

95
0 Оставить комментарий

Глубоководный батискаф для изучения Марианской впадины построят в Петербурге

Москва, 10 декабря. «Адмиралтейские верфи» построят батискафы для погружения в Марианскую впадину в исследовательских целях, рассказал гендиректор компании Александр Бузаков.

Проектировать батискафы будет другое бюро, а непосредственной сборкой аппаратов займутся «Адмиралтейские верфи», пишет ТАСС. По словам президента ОСК Алексея Рахманова, корпорация рассчитывает на спонсорское финансирование, чтобы начинать проект.

Марианская впадина является самой глубокой точкой на Земле. Ее глубоководные обитатели до конца не изучены. Впадину называют Дном Земли.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.