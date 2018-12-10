Глубоководный батискаф для изучения Марианской впадины построят в Петербурге

Москва, 10 декабря. «Адмиралтейские верфи» построят батискафы для погружения в Марианскую впадину в исследовательских целях, рассказал гендиректор компании Александр Бузаков.

Проектировать батискафы будет другое бюро, а непосредственной сборкой аппаратов займутся «Адмиралтейские верфи», пишет ТАСС. По словам президента ОСК Алексея Рахманова, корпорация рассчитывает на спонсорское финансирование, чтобы начинать проект.

Марианская впадина является самой глубокой точкой на Земле. Ее глубоководные обитатели до конца не изучены. Впадину называют Дном Земли.