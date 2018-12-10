Скоростной поезд «Ласточка» соединит Петербург и Сортавалу

Санкт-Петербург, 10 декабря. С 22 декабря «РЖД» откроет движение поездов «Ласточка» между Петербургом, Сортавалой и Маткаселькой, говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

Поезда в данном направлении будут курсировать ежедневно, по выходным маршрут продлят до станции Маткаселька. Отмечается, что это направление активно развивает, в Карелию едут сотни туристов.



Многие заинтересовались путешествием на поезде в республику, где можно увидеть остров Валаам или горный парк «Рускеала». К новогодним праздникам стартовая цена на билеты в Карелию составит 239 рубля.

Время отправления поезда с Финляндского вокзала в 06.15, время прибытия в Сортавалу — 10.20. Для пассажиров разработали три класса обслуживания, отдельное внимание будет уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.