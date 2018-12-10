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Арбитраж Петербурга подтвердил законность 15-минутной стоянки в «Пулково»

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Арбитраж Петербурга подтвердил законность 15-минутной стоянки в «Пулково»

Санкт-Петербург, 10 декабря. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти подтвердил законность интервала в 15 минут для посадки и высадки пассажиров в аэропорту «Пулково», сообщили в управлении ФАС по региону.

В ФАС с жалобами обратились местные жители и руководство таксомоторных предприятий. Они рассказали, что «Воздушные Ворота Северной Столицы» сократили время стоянки с 15 до 10 минут.

Надзорное ведомство встало на сторону местных жителей и потребовало от оператора следовать федеральным нормам. Оператор «Пулково» обжаловал это решение в нескольких судебных инстанциях, но арбитраж признал решение законным.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Петербурга появился необычный отель футуристического дизайна. В небольших спальных кабинах можно отдохнуть за 190 рублей в час.

Автор: Ирина Селезнева
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