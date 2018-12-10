Дорожные службы Петербурга за неделю вывезли 16 тысяч кубов снега

Санкт-Петербург, 10 декабря. В Комитете по благоустроуству Петербурга сообщили, что с 3 по 9 декабря с городских улиц вывезли 16 тысяч кубометров снега.

За минувшую неделю выпало около 8 см снега. Для уборки были проведенв 8,6 тысячи смен спецтехники, дворники в общей сложности отработали около 7,8 тысяч смен.

Отмечается, что 10 декабря на петербургских улицах работают 740 единиц спецтехники, задействованы 900 рабочих. В Петербурге открыта горячая линия по уборке снега, пишет «Петербургский дневник».

Ранее сообщалось, что в понедельник температура воздуха составит 2 градуса мороза. 11 декабря ожидается потепление до 0 градусов. Спасатели предупреждают о возможной гололедице на дорогах.