Суд Петербурга отказал Greenpeace в иске против «Северного потока — 2»

Санкт-Петербург, 10 декабря. Московский районный суд Петербурга отказал НКО «Совет Гринпис» в удовлетворении иска к компании Nord Stream 2 AG, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отделение Greenpeace потребовало запретить строительство газопровода «Северный поток — 2» на территории природного заказника «Кургальский» траншейным способом. В организации считают, что это приведет к вырубке леса, уничтожению надпочвенного растительного покрова.

В сообщении пресс-службы отмечается, что суд выслушал доводы сторон и принял решение отказать в удовлетворении иска. Заказник «Кургальский» находится в Ленинградской области, его территория составляет 60 тысяч гектаров.

Магистральный газопровод и «Северный поток — 2» из России в Германию находится на стадии реализации. Он отвечает требованиям стран ЕС по обеспечению энергетической безопасности региона. Проекту противодействуют США, в Вашингтоне заинетересованы в продаже собственных энергетических ресурсов.