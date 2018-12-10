Трубу с кипятком прорвало на Гражданском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 декабря. Рядом со станцией метро «Гражданский проспект» в Петербурге прорвало трубу с горячей водой, сообщают очевидцы происшествия.

Инцидент произошел утром 10 декабря в Калининском районе. Пассажиры называют происходящее «апокалипсисом», на месте ЧП находятся оперативные службы.

Данные об аварии подтвердили в ГУП «ТЭК СПб». Как сообщили в пресс-службе предприятия, на трубопроводе диаметром 800 мм обнаружен дефект. Отмечается, что прорыв локализовали, работают аварийные бригады.

Известно, что тепло и горячая вода подаются в близлежащие дома в полном объеме, пишет «Комсомольская правда — Петербург». Ранее сообщалось, что городские власти выделят дополнительные средства на ремонт и замену трубопровода.