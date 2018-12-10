Электричка сбила молодую девушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 декабря. Электричка сообщением Белоостров-Петербург утром 10 декабря сбила девушку на перегоне Лахта-Новая деревня, сообщили в МВД на транспорте по СЗФО.

Инцидент произошел около 08.30 утра, пострадала 22-летняя девушка. Отмечается, что она выжила, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства наезда.

На Октябрьской железной дороге задержали две электрички из-за инцидента. В настоящий момент поезда работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что житель Ленобласти после конфликта с собутыльниками зарезал своих знакомых.