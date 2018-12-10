Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Электричка сбила молодую девушку в Петербурге

32
0 Оставить комментарий

Электричка сбила молодую девушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 декабря. Электричка сообщением Белоостров-Петербург утром 10 декабря сбила девушку на перегоне Лахта-Новая деревня, сообщили в МВД на транспорте по СЗФО.

Инцидент произошел около 08.30 утра, пострадала 22-летняя девушка. Отмечается, что она выжила, ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства наезда.

На Октябрьской железной дороге задержали две электрички из-за инцидента. В настоящий момент поезда работают в штатном режиме. Ранее сообщалось, что житель Ленобласти после конфликта с собутыльниками зарезал своих знакомых.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.