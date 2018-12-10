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Труп молодого парня нашли возле помойки в Петербурге

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Труп молодого парня нашли возле помойки в Петербурге

Санкт-Петербург, 10 декабря. Возле мусорных баков в Купчино обнаружили тело молодого мужчины, сообщили в правоохранительных органах Петербурга.

Инцидент произошел 9 декабря. Тело погибшего нашли рядом с НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Труп 29-летнего мужчины находился рядом с помойкой у дома на Будапештской улице.

По предварительным данным, на теле нет признаков насильственной смерти. Тело погибшего направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Москве в одной из квартиры нашли труп мужчины с ранами на голове. Тело находилось в ванной комнате.

Автор: Ирина Селезнева
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