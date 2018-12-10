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Hyundai на скорости пробил ограждение и упал в канал Малый каскад в Пушкине

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Hyundai на скорости пробил ограждение и упал в канал Малый каскад в Пушкине

Санкт-Петербург, 10 декабря. Автомобиль Hyundai Solaris пробил ограждение и упал в канал Малый каскад в городе Пушкин под Петербургом, видео инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 02.00 10 декабря. Известно, что водитель разогнался на Конюшенной улице и пробил ограждение.

Автомобилисту и его пассажиру удалось выбраться из машины. Владелец Hyundai Solaris получил травмы, он отправился домой, не заглушив мотор пострадавшего при падении автомобиля.

Автор: Ирина Селезнева
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