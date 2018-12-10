«Зенит»: чемпион без игры. Что делать с Семаком?

Санкт-Петербург, 10 декабря. Весной Сергей Семак возглавил петербургский «Зенит». Российский специалист опередил в борьбе за пост куда более именитых иностранцев во многом благодаря своему авторитету среди болельщиков. Свое мнение все желающие могли выразить в открытом голосовании, где сине-бело-голубые обозначили всех возможных кандидатов на вакантный после ухода Роберто Манчини в сборную Италии пост.

Понять руководство сине-бело-голубых несложно: предыдущие эксперименты с иностранными специалистами нельзя было назвать успешными. И Мирча Луческу, и уже упомянутый Манчини трофеев в клубный музей не добавили. Зато оба специалиста перегрузили состав настолько, что первоначально Семаку приходилось тренировать чуть ли не две команды, особенно если сравнивать с обоймой ЦСКА. Определиться с тем, кто команде помощник, а кто нет, было не так-то легко: часть команды принимала участие в чемпионате мира, а потом футболистов российский специалист получал в свое распоряжение в разное время. И, что гораздо важнее, в разном состоянии. Большинство футболистов прошли полноценные сборы, но были и сборники, не получившие летом никакого отдыха и игравшие на кураже: от успеха на домашнем чемпионате мира, от работы с доброжелательным, прекрасно говорящим по-русски, хорошо знакомым тренером.

И хотя состояние футболистов значительно разнилось, Семак сумел создать в команде атмосферу единства. Внутри команды за полгода не произошло ни одного хоть сколько либо серьезного конфликта, а иностранцы и россияне перестали недоверчиво смотреть друг на друга с разных концов раздевалки. Каждый хотел быть частью этого коллектива и с невероятной самоотдачей подходил к отведенному игровому времени.

Нельзя сказать, что «Зенит» реализовал весь свой игровой потенциал. Но план Семака работал достаточно эффективно, ведь команда к зимней паузе пришла участником весенней стадии Лиги Европы и лидером чемпионата. Петербуржцы одержали больше всех побед в премьер-лиге, расположились на втором месте по забитым мячам, а на домашнем стадионе сумели превратиться в почти несокрушимого оппонента. При этом сказать, что в игровом плане у «Зенита» все хорошо, никак не получается. Команда так и не имеет плана «Б», очень зависима от Дзюбы, Ерохина и Кузяева. Большие проблемы видны на обоих флангах обороны: еще летом сине-бело-голубые искали левого защитника, а справа в первой части сезона пробовали сразу пятерых игроков. Добавила головной боли ужасная травма Кристиана Нобоа, которому в системе Семака была отведена ключевая роль. Без него вариативность игры в атаке снизилась, хотя на правах свободного агента в команду пришел Клаудио Маркизио. Звездный итальянец в свои 32 года выделялся работой с мячом, но пока не сумел стать необходимой частью механизма.

Многие уже открыто выражают недовольство, мол, Семак не справляется с командой. Но команда играет за него — при предыдущих тренерах такого единства не наблюдалось, хотя старты в два предыдущих сезона были яркими. Принято считать, что команда Семака играет одинаково. Стилистически — да, однако и тут немаловажная оговорка: молодой тренер немало экспериментировал с составом, пробовал игроков на различных позициях. Многие из тактических ходов Сергея Богдановича не принесли успеха, но его предшественники даже не пытались что-то изменить.

«Зенит» определенно пошел на риск, но грамотно подстраховался, дав болельщикам высказать свое мнение о потенциальном главном тренере. Клуб определенно не прогадал: состав удалось разгрузить, на новые приобретения практически не было трат. А результат, хотя и не бесспорный, есть, как есть у Семака долгая зима, чтобы найти способ сделать свою команду сильнее.