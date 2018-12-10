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Житель Ленобласти зарезал приятелей после пьяной ссоры

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Житель Ленобласти зарезал приятелей после пьяной ссоры

Санкт-Петербург, 10 декабря. Житель Бокситогорского района Ленинградской области задержан за тройное убийство, инцидент произошел днем 8 декабря, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В деревне Коськово Ленинградской области в частном доме с множественными колото-резанными ранениями различных частей тела обнаружены три трупа. Погибшими оказались мужчины 1954 и 1963 года рождения, женщина 1960 года рождения.

Правоохранительные органы задержали местного жителя 1983 года рождения. Его изобличили в том, что в ночь на 8 декабря он во время ссоры зарезал ножом своих приятелей. Ранее они вместе распивали спиртные напитки. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Автор: Ирина Селезнева
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