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Драка трех мужчин в Петербурге закончилась стрельбой

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Драка трех мужчин в Петербурге закончилась стрельбой

Санкт-Петербург, 10 декабря. На улице Красного Курсанта в Петербурге вечером 8 декабря произошел конфликт между тремя мужчинами, который закончился стрельбой, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Мужчина 1979 года рождения выстрелил из травматического пистолета в оппонентов 1979 и 1987 года рождения. Один из пострадавших получил ранение головы, перелом нижней челюсти, его состояние оценивается как тяжелое.

Второй мужчина в состоянии средней степени тяжести доставлен в больницу. Стрелявший с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи поступил в отдел полиции в Петербурге. Правоохранительные органы проводят проверку.

Автор: Ирина Селезнева
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