Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Посетители петербургского магазина устроили стрельбу, есть пострадавшие

49
0 Оставить комментарий

Посетители петербургского магазина устроили стрельбу, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 9 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства вооруженного конфликта в Санкт-Петербурге, во время которого пострадали два человека. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

В субботу, 8 декабря, в магазине на улице Красного Курсанта между тремя мужчина разгорелся конфликт, который позже перерос в драку. Один из участников выстрелил в оппонентов, травмы получили два человека. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медучреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, стрелявшего мужчину задержали.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.