Посетители петербургского магазина устроили стрельбу, есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 9 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства вооруженного конфликта в Санкт-Петербурге, во время которого пострадали два человека. Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

В субботу, 8 декабря, в магазине на улице Красного Курсанта между тремя мужчина разгорелся конфликт, который позже перерос в драку. Один из участников выстрелил в оппонентов, травмы получили два человека. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших в медучреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, стрелявшего мужчину задержали.