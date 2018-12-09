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Девушка сгорела в охваченной огнем после ДТП иномарке в Ленобласти

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Девушка сгорела в охваченной огнем после ДТП иномарке в Ленобласти

Санкт-Петербург, 9 декабря. Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Р-21 «Кола»: девушка на Mazda 3 врезалась в столб и погибла в загоревшемся авто.

Аварию зафиксировали в воскресенье, 9 декабря, около 09.00 на  33-м километре автомобильной дороги Р-21 «Кола» на территории Всеволожского района: 19-летняя девушка, находившаяся за рулем иномарки Mazda 3, по неустановленным на данный момент причинам не справилась с управлением транспортным средством и влетела в опору освещения, после чего авто загорелось, девушка скончалась в салоне машины. Соответствующую информацию передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.

Автор: Алексей Громов
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