«Жигули» лоб в лоб столкнулись с автобусом в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 9 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: отечественная легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Аварию зафиксировали на Комсомола у дома 13: водитель, управлявший «Жигулями», по неустановленным на данный момент причинам вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

На левой обочине стоят еще несколько поврежденных микроавтобусов. Детальной информации о ДТП к настоящему моменту нет.