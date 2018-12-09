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«Жигули» лоб в лоб столкнулись с автобусом в Петербурге: опубликовано видео

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«Жигули» лоб в лоб столкнулись с автобусом в Петербурге: опубликовано видео

Санкт-Петербург, 9 декабря. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Санкт-Петербурге: отечественная легковушка вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автобусом. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Аварию зафиксировали на Комсомола у дома 13: водитель, управлявший «Жигулями», по неустановленным на данный момент причинам вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом.

На левой обочине стоят еще несколько поврежденных микроавтобусов. Детальной информации о ДТП к настоящему моменту нет.

Автор: Алексей Громов
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