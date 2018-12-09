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Памятный выстрел из пушки Нарышкина бастиона посвятили Дню Героев Отечества.

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Памятный выстрел из пушки Нарышкина бастиона посвятили Дню Героев Отечества.

Санкт-Петербург, 9 декабря. Памятный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятили Дню Героев Отечества.

Почетное право совершить выстрел предоставили Юрию Ивановичу Юрченко — Герою Российской Федерации, капитану первого ранга, командиру атомного подводного крейсера.

Памятный выстрел из пушки Нарышкина бастиона посвятили Дню Героев Отечества.

Каждый год совет героев России предоставляет возможность совершить выстрел людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.

Автор: Алексей Громов
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