Памятный выстрел из пушки Нарышкина бастиона посвятили Дню Героев Отечества.

Санкт-Петербург, 9 декабря. Памятный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвятили Дню Героев Отечества.

Почетное право совершить выстрел предоставили Юрию Ивановичу Юрченко — Герою Российской Федерации, капитану первого ранга, командиру атомного подводного крейсера.

Каждый год совет героев России предоставляет возможность совершить выстрел людям, посвятившим свою жизнь служению Родине.