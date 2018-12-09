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Поезд «Ласточка» запустят из Петербурга к карельскому парку «Рускеала» по выходным

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Поезд «Ласточка» запустят из Петербурга к карельскому парку «Рускеала» по выходным

Санкт-Петербург, 9 декабря. Петербуржцы и гости города на Неве смогут на поезде «Ласточка» добраться к парку «Рускеала» в Карелии по выходным. Соответствующую информацию передает директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Из Петербурга в поселок Маткаселькя в Карелии можно будет добраться на скоростном поезде «Ласточка», который будет ходить по выходным. На данный момент соглашение уже подписано, продажу билетов начнут уже в самое ближайшее время.

Сообщение запустят 22 декабря, подчеркнул Пегов, который стал участником церемонии запуска электропоезда «Ласточка» по маршруту Санкт- Петербург — Тосно.

Отметим, комплексный памятник природы и истории горного дела России и Финляндии Горный парк "Рускеала" расположен в Сортавальском районе Карелии.

Автор: Алексей Громов
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