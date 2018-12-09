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Происшествия

Иномарка протаранила опору линии электропередач под Петербургом

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Иномарка протаранила опору линии электропередач под Петербургом

Санкт-Петербург, 9 декабря. Серьезное ДТП зафиксировали на Приморском шоссе в Сестрорецке: иномарка влетела в опору линии электропередач. Соответствующую информацию передают городские СМИ.

Авария случилась в субботу, 8 декабря, под Петербургом: водитель за рулем дорогостоящей машины немецкой марки по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением транспортным средством и вылетел с дороги, после чего он врезался в опору линии электропередач.

К счастью, водитель не пострадал. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Алексей Громов
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