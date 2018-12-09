Выжившую в страшном ДТП под Гатчиной девушку доставили вертолетом санавиации в Петербург

Санкт-Петербург, 9 декабря. Получившую серьезные травмы в ДТП в Ленобласти девушку вертолетом санавиации доставили в Петербург, пишут «Невские новости».

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в Гатчинском районе Ленобласти на Киевском шоссе: отечественная легковушка сбила троих человек. Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи, в машине медико позже умер семилетний ребенок. Удалось выжить только 18-летней девушке.

Пострадавшую на вертолете санавиации доставили в одну из петербургских больниц. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы крестца, левого плеча, правого бедра и многочисленные ушибы и ссадины.