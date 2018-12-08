Потерявшегося четырехлетнего малыша нашли в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Потерявшегося в Невском районе Петербурга четырехлетнего малыша привели в полицию, передает АН «Оперативное прикрытие».

Мужчина, проживающий в поселке Бугры, нашел ребенка у станции петербургского метрополитена «Елизаровская». У малыша в руках были карта магазина косметики и бытовой химии. Позже нашлась и мать ребенка. Удалось установить, что у нее есть старшая дочь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося и выясняют, как так получилось, что ребенок остался без присмотра.