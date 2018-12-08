Петербуржцев предупредили о мокром снеге в воскресенье

Санкт-Петербург, 8 декабря. Мокрый снег обещают жителям и гостям Санкт-Петербурга и Ленинградской области в субботу, передает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В воскресенье, 9 декабря, ожидается облачная погода, синоптики предупреждают о возможном выпадении мокрого снега. В некоторых районах области прогнозируется метель.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду. Столбик термометра покажет от минус четырех до плюс одного градуса, а ночь — до минус восьми градусов. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало.