Подросток поскользнулся и сломал позвоночник на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения подростком перелома позвоночника и разрывов внутренних органов, пишут «Невские новости».

Школьник вечером в четверг, 6 декабря, обратился в Педиатрическую академию. Медики диагностировали у него компрессионные переломы 7-го и 8-го шейного позвонков, разрыв левой почки и поджелудочной железы. Мальчика 15 лет незамедлительно госпитализировали. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

По словам подростка, она упал на пересечении улицы Ушинского и проспекта Просвещения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.