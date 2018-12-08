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Подросток поскользнулся и сломал позвоночник на севере Петербурга

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Подросток поскользнулся и сломал позвоночник на севере Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства получения подростком перелома позвоночника и разрывов внутренних органов, пишут «Невские новости».

Школьник вечером в четверг, 6 декабря, обратился в Педиатрическую академию. Медики диагностировали у него компрессионные переломы 7-го и 8-го шейного позвонков, разрыв левой почки и поджелудочной железы. Мальчика 15 лет незамедлительно госпитализировали. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

По словам подростка, она упал на пересечении улицы Ушинского и проспекта Просвещения. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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