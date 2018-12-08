Всероссийский командный турнир по дзюдо стартовал в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. В петербургском спорткомплексе «Динамо» стартовал II Всероссийский командный турнир по дзюдо, приуроченный ко Дню работника органов государственной безопасности Российской Федерации.

Участниками соревнований стали юношеские команды Суворовских училищ и Кадетских корпусов (1998 – 2000 годов рождения) в весовых категориях от 66 до свыше 90 килограммов и команды мастеров дзюдо из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Брянска, Воронежа, Ленинградской области (от 35 лет и старше).

На одно татами с мастерами дзюдо выйдут юношеские команды, чтобы продемонстрировать свои навыки и получить новый опыт от старших спортсменов.