«Зенит» определился с новым названием для домашнего стадиона в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассказал о новом названии домашнего стадиона на Крестовском острове.

Напомним, стадион, называвшийся «Санкт-Петербург Арена» и открытый в апреле прошлого года, будет именоваться «Газпром Арена». Соответствующую информацию передает пресс-служба ФК «Зенит».

Планируется, что новое название можно будет увидеть не только на фасаде стадиона и билетах, но и на униформе сотрудников и сувенирах.

Ранее сообщалось о том, что футболист, играющий на позиции полузащитника, Далер Кузяев признан лучшим игроком «Зенита» в ноябре 2018 года.