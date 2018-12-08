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Пожар охватил историческое здание в центре Петербурга

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Пожар охватил историческое здание в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Серьезный пожар произошел в центре Петербурга: загорелось квартира в историческом здании на улице Чайковского, передает пресс-служба МЧС России по региону.

На место незамедлительно прибыли более 35 сотрудников МЧС, эвакуировали 15 человек. Пожарным в кратчайшие сроки удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших, к счастью, не поступало. 

Отметим, что в представляющем собой историческую и культурную ценность доме 1893 года постройки, где зафиксировали пожар, находится квартира известного российского дирижера и руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. 

Автор: Алексей Громов
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