Пожар охватил историческое здание в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 8 декабря. Серьезный пожар произошел в центре Петербурга: загорелось квартира в историческом здании на улице Чайковского, передает пресс-служба МЧС России по региону.

На место незамедлительно прибыли более 35 сотрудников МЧС, эвакуировали 15 человек. Пожарным в кратчайшие сроки удалось ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших, к счастью, не поступало.

Отметим, что в представляющем собой историческую и культурную ценность доме 1893 года постройки, где зафиксировали пожар, находится квартира известного российского дирижера и руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.