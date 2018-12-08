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Пьяная бездомная «заминировала» гостиницу «Октябрьская» в Петербурге

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Пьяная бездомная «заминировала» гостиницу «Октябрьская» в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 декабря. Бездомная женщина сообщила об угрозе взрыва площади у Московского вокзала и гостиницы «Октябрьская» в Санкт-Петербурге. Соответствующую информацию передает 78.ru со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

В пятницу, 7 декабря, в экстренные службы пришло сообщение о минировании площади в центре Петербурга и находящейся на ней гостиницы «Октябрьская». Проверку объектов незамедлительно начали сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и кинологи. Опасных предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оказалось, что «заминировала» площадь и гостиницу женщина без постоянного места жительства в состоянии алкогольного опьянения.

Автор: Алексей Громов
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